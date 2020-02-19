محمد بن مسعود - الدمام - عثرت عليها مخفاة داخل مخابئ تحت مقاعد مركبة كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن قيادة دوريات الأمن بمحافظة القنفذة تمكنت أمس من ضبط بلاطة حشيش تزن 18 كيلوجراماً. وأوضحت المصادر أن الممنوعات المضبوطة كانت على متن مركبة من نوع سوناتا يستقلها شخص، وتم العثور على الحشيش في مخابئ سرية تحت المقاعد بعد تفتيش المركبة. Advertisements دوريات الأمن محافظة القنفذة ضبط بلاطة حشيش دوريات الأمن محافظة القنفذة ضبط بلاطة حشيش 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 02:47 PM عثرت عليها مخفاة داخل مخابئ تحت مقاعد مركبة دوريات القنفذة تضبط 18 بلاطة حشيش تزن 18 كجم دوريات القنفذة تضبط 18 بلاطة حشيش تزن 18 كجم كشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن قيادة دوريات الأمن بمحافظة القنفذة تمكنت أمس من ضبط بلاطة حشيش تزن 18 كيلوجراماً. وأوضحت المصادر أن الممنوعات المضبوطة كانت على متن مركبة من نوع سوناتا يستقلها شخص، وتم العثور على الحشيش في مخابئ سرية تحت المقاعد بعد تفتيش المركبة. الكلمات المفتاحية ، دوريات القنفذة تضبط 18 بلاطة حشيش تزن 18 كجم ،

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