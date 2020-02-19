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دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، اليوم، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة وتستمر 3 أيام.
وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة في الحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة لنشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، من خلال نشر المطويات التوعوية.
الأمير خالد الفيصل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز أمنكم وسلامتكم هدفنا جدة
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 02:40 PM
للتوعية بالأخطار المرورية وتعزيز العلاقة مع رجال الأمن.. وتستمر 3 أيامبالصور.. أمير مكة يدشن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا"
دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، اليوم، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة وتستمر 3 أيام.
وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة في الحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة لنشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، من خلال نشر المطويات التوعوية.
، بالصور.. أمير مكة يدشن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" ،
المصدر : الخليج 365
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