، بالصور.. أمير مكة يدشن الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتوعية بالأخطار المرورية وتعزيز العلاقة مع رجال الأمن.. وتستمر 3 أيام

دشّن مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، اليوم، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، الحملة الأمنية "أمنكم وسلامتكم هدفنا" التي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بالواجهة البحرية بجدة وتستمر 3 أيام.

وتجول الأمير خالد الفيصل في معرض الجهات المشاركة في الحملة، والتي تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية، وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية، والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، إضافة لنشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، من خلال نشر المطويات التوعوية.

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