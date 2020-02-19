محمد بن مسعود - الدمام - قال: درجات حرارة منخفضة الليلة وحتى صباح الخميس أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى. وأضاف: هناك فرصة لتكوّن الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً.حالة الطقس الأرصاد 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 02:36 PM قال: درجات حرارة منخفضة الليلة وحتى صباح الخميس Advertisements مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم أكد خبير الأرصاد حسن كراني أن حالة تلاشي الاعتدال الحراري تبدأ مع مغرب اليوم. وقال عبر حسابه في "تويتر": بعون الله يبدأ التلاشي للاعتدال مع مغرب اليوم، ويميل الطقس للبرودة طوال الليلة القادمة، وحتى صباح الغد الخميس على الجزء الأوسط والشرقي للقطاع الشمالي، الساحل الغربي من شماله حتى جنوب جدة، غرب وشمال غرب الوسطى. وأضاف: هناك فرصة لتكوّن الضباب الإشعاعي والصقيع شمالاً. الكلمات المفتاحية ، مفسحاً المجال للبرودة.. "كراني": الاعتدال الحراري يبدأ في التلاشى مغرب اليوم ،

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