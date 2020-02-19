، فنادق الخُبر والرياض تتصدر مدن الشرق الأوسط في نِسَب الإشغال والنمو ،

محمد بن مسعود - الدمام - مكة المكرمة في المركز الثالث

تشهد المملكة، طفرة في مجال المنشآت الفندقية، بالتزامن مع التطور الذي تشهده المدن السعودية والنمو السنوي المتزايد للسياحة المحلية والخارجية، وخلال عام 2020م سيتم الانتهاء من إنشاء عدد كبير من فنادق مختلفة الفئات بحجم استثمارات يُقدّر بـ143.9 مليار ريال على مستوى عالٍ لشركات فندقية عالمية.

وقد أظهرت آخر بيانات شركة إس تي آر المتخصصة في الأبحاث، أن فنادق الرياض والخبر تَصَدّرت فنادق الشرق الأوسط والعواصم العربية في نمو الطلب والإشغال.

وفي الرياض بلغ عدد الفنادق حتى مارس 2019م (108) فنادق، منها 20 فندقًا من فئة خمس نجوم، و43 فندقًا من فئة أربع نجوم، و26 فندقًا من فئة ثلاث نجوم.

وبلغ عدد الغرف 15.974 غرفة؛ منها 6.095 غرفة بفنادق خمس نجوم، و6.444 غرفة بفنادق أربع نجوم، و2410 بفنادق ثلاث نجوم.

وبلغت الوحدات السكنية المفروشة 1.292 وحدة؛ منها 6 من فئة الدرجة الأولى، و333 من فئة الدرجة الثانية، و578 من الدرجة الثالثة.

أما في مدينة الخُبر فيوجد أعداد كبيرة من الفنادق الراقية والعالمية في كل أنحاء المملكة؛ حيث تعد مدينة الخبر من أهم مدن المملكة العربية السعودية وأهم الوجهات السياحية في المملكة والمدينة، تتميز بمناظرها الخلابة وشواطئها الطويلة الممتدة على الخليج العربي.

يُذكر أن عدد الفنادق المرخصة في المملكة بلغ -وفق إحصائية مركز ماس حتى نهاية 2018م- (2.449) فندقًا، تشمل (398.734) غرفة.المنشآت الفندقية السياحة المحلية والخارجي