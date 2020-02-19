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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي" للرجال، مشيرةً إلى أنه على المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات وإحضار المستندات في الموعد المحدد لكل طالب.
وبينت "الإدارة": يجب على المقبولين الحضور لمعهد الجوازات الجديد بطريق الدمام الساعة 6:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 29/ 6/ 1441هـ، مؤكدة أنه يُمنع إحضار أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المحمولة والدخان وما في حكمه مطلقاً، والتقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد التي سوف تبلغ للطالب فور حضوره وإحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول مع صورتين منها مكبرة، مؤكدة أنه سوف يتم استبعاد أي طالب يتأخر عن الحضور لمقر الدورة.
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي jobs.sa.الجوازات الإدارة العامة للقبول المركزي الوظائف
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 02:31 PM
دعت المقبولين إلى احضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل مع صورتين
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي" للرجال، مشيرةً إلى أنه على المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات وإحضار المستندات في الموعد المحدد لكل طالب.
وبينت "الإدارة": يجب على المقبولين الحضور لمعهد الجوازات الجديد بطريق الدمام الساعة 6:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 29/ 6/ 1441هـ، مؤكدة أنه يُمنع إحضار أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المحمولة والدخان وما في حكمه مطلقاً، والتقيد بالتعليمات الداخلية للمعهد التي سوف تبلغ للطالب فور حضوره وإحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول مع صورتين منها مكبرة، مؤكدة أنه سوف يتم استبعاد أي طالب يتأخر عن الحضور لمقر الدورة.
وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي jobs.sa.
، "الجوازات" تعلن نتائج القبول النهائي على رتبة "جندي" للرجال ،
المصدر : الخليج 365
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