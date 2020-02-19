شكرا لمتابعة خبر عن الإعلان عن شفاء المصاب بـ«كورونا القديم» في النعيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن شفاء حالة المصاب 53 عامًا، بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية «كورونا القديم» بمحافظة النعيرية، فيما كانت قد تمت إحالته من مستشفى النعيرية للبرج الطبي بالدمام بعد إصابته.

وكانت التحاليل المخبرية التي أجريت له قد كشفت عن إصابته بالمرض، ما استدعى فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية بمستشفى النعيرية، وتطهير كافة الأقسام والممرات لضمان سلامة مراجعي المستشفى، إلى جانب التأكيد على الموظفين والممارسين الصحيين من أطباء وممرضين وفنيين، بالعناية والاهتمام بالإجراءات الوقائية.