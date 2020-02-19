شكرا لمتابعة خبر عن شكوى جماعية بعد توقف الدراسات العليا في القرآن والسنة في «جامعة جازان» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوقفت الدراسات العليا بجامعة جازان، برامج في عدد من التخصصات، بشكل مفاجئ، رغم اعتمادها من المجالس العلمية، ما دفع المتقدمون لتوجيه طلبات لإعادة إتاحتها لهم.

وفوجئ الطلاب الذين تم اعتمادهم في برنامجي الدراسات العليا في القرآن والسنة من جميع المجالس العلمية، بعد تحديد عدد المقبولين وتاريخ القبول، بأن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، إلى عمادة الدراسات العليا، وجه بسحب الإعلان وإيقاف القبول للسنة القادمة دون عرض للموضوع على المجالس العلمية، كما هو في العرف الأكاديمي.

وذكر المتحدث الرسمي لجامعة جازان موسى محرق؛ أن الأمر عبارة عن تنظيم يهدف إلى استكمال المتطلبات والقدرات الضامنة لإطلاق برامج قوية ومتميزة، وليس إيقافاً للبرنامجين.