شكرا لمتابعة خبر عن «الصين» تحسم موقفها من إرسال مسؤولين لحضور قمة العشرين بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت وسائل إعلام اليوم الأربعاء عدم مشاركة ممثلين عن البنك المركزي الصيني ووزارة المالية الصينية في قمة مجموعة العشرين المنعقدة بالرياض بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد . وكانت هناك تصريحات من وزارة المالية بالصين تفيد بإرسال مندوبين وممثلي الصين بالنك الدولي يومي 22 ، و23 فبراير الجاري لحضور القمة بالرياض ، لكنها تراجعت بسبب سوء الأحوال الصحية مع انتشار كورونا .

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