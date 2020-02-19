شكرا لمتابعة خبر عن «حقوق الإنسان» تُباشر واقعة تعنيف خادمة لطفلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تفاعلت هيئة حقوق الإنسان مع مقطع الفيديو المشين لخادمة أجنبية وهي تعذب طفلة ، والذي نشرته “صدى ” أمس الثلاثاء .
وأكدت “حقوق الإنسان ” أنها تتابع مع النيابة العامة والجهات المختصة نتائج البحث والتحري عن الخادمة المتورطة في تعنيف الطفلة لمعرفة مكان وقوع الجريمة وإتخاذ الإجراءات النظامية ضدها بمجرد الكشف عن هويتها .
وكان مقطع فيديو قد انتشر امس الثلاثاء لخادمة آسيوية وهي تعذب طفلة وتسحلها وتقول لها ” أنتم عرب تستاهلون ” ، وقيل أن الواقعة حدثت في المملكة .
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