شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إستعادة الدعم الموقوف بسبب «البيانات» في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء أنه يمكن إستعادة الدعم الموقوف بسبب خطأ البيانات أو عدم تطابقها مع الجهات ذات العلاقة .

وقال حساب المواطن أن الطريقة الوحيدة لإستعادة الحساب هي تعديل البيانات بشكل صحيح وإرفاق مع يثبت صحتها ، على الرابط التالي : هنــــــــــا

جاء ذلك رداً على سؤال مواطن جاء فيه ” أنا حسابي موقوف بسبب أنني لم أفصح عن الدخل بالشكل الصحيح رغم أنه لم تأتني رسالة من قبل ” ، ليتم الرد عليه .