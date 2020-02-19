شكرا لمتابعة خبر عن طريقة إستعادة الدعم الموقوف بسبب «البيانات» في حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء أنه يمكن إستعادة الدعم الموقوف بسبب خطأ البيانات أو عدم تطابقها مع الجهات ذات العلاقة .
وقال حساب المواطن أن الطريقة الوحيدة لإستعادة الحساب هي تعديل البيانات بشكل صحيح وإرفاق مع يثبت صحتها ، على الرابط التالي : هنــــــــــا
جاء ذلك رداً على سؤال مواطن جاء فيه ” أنا حسابي موقوف بسبب أنني لم أفصح عن الدخل بالشكل الصحيح رغم أنه لم تأتني رسالة من قبل ” ، ليتم الرد عليه .
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