شكرا لمتابعة خبر عن المؤسسة العامة للري تعلن عن 5 مخالفات بغرامة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت المؤسسة العامة للري، عن لائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة في الواحة الزراعية بمناطق إشرافها. وتشمل قائمة المخالفات «ردم المصارف بدون ترخيص.، وضع جسور أو عبارات على المصارف والقنوات، وقطع كيابل الكهرباء لمنظومة الري، والتعدي على الآبار الإنتاجية بأي نوع من أنواع التعدي، ومنع المختصين من إزالة التعديات».

وذكرت أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الغرامات من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا

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