شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عبدالرحمن بن مساعد يفضح محاور بريطاني أراد إحراج عادل الجبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الأمير عبد الرحمن بن مساعد عن الأسلوب غير المهني للمحاور البريطاني الشهير “تيم سيباستيان ” مع المسؤولين السعوديين من أجل إحراج المملكة ومحاولة النيل منها .

وقال “بن مساعد ” : المحاور تيم سيباستيان صحفي وروائي بريطاني دائمًا ما يضع ضيفه تحت ضغط أسلوبه هجومي مستفز يقاطع ضيفه في كل إجابة ليفقده التركيز ويحضرّ أسئلته المليئة بالكمائن بشكل تصاعدي(أي أنه يجهز لسؤاله الخامس مثلًا من السؤال الأول).

Advertisements

وأضاف : تابعت كل حواراته لم تفلح أساليبه مع تركي الفيصل ولا عادل الجبير .

ونشر “بن مساعد ” مقطع فيديو من إحدى حوارات المحاور البريطاني والتي لم تفلح بأسلوبه المعهود مع وزير الدولة للشؤون الخارجية ” عادل الجبير ” ، الذي تمكن من السيطرة على الحوار لصالحه .