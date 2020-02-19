شكرا لمتابعة خبر عن الفوزان: لا يجوز نُصح المسؤولين عبر مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان الحكم الشرعي للمناصحة العلنية لبعض مسؤلي الدولة عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد الشيخ “الفوزان ” أن هذا المنهج خاطئ ولا يجوز لأن النصيحة يجب أن تكون سراً بين الناصح والمنصوح ، وليس أمام الجميع .

جاء ذلك على لسان الدكتور عمر العمر الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي كشف عن إستفساره وإجابة الشيخ”الفوزان ” عبر تغريدة له .