شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لمدينة جدة قبل 80 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت صورة تاريخية نادرة، عن مشاهد من مدينة جدة قبل نحو 80 عاما والتي أظهرت المنازل في تلك الفترة؛ حيث كان معظمها مبني بالطين وتغيب عن شوارعها وسائل النقل الحديثة بالإضافة إلى وجود السقاء الذي يوزع المياه على المنازل.

وأوضحت دارة الملك عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن الصورة يعود تاريخها إلى عام 1362 هجريًا – 1943 ميلاديًا، لافتة إلى أن مصدرها مجلة لايف الأمريكية التي أجرت أول حوار لمجلة غربية مع الملك عبد العزيز.