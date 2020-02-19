شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: اليوم أول أيام عقرب الدم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن اليوم الأربعاء، هو أول أيام العقرب الثانية ” الدم ” وفيها نبدأ نشعر بالدفء الحار خلال الظهرة وتهدأ البرودة الشديدة ليلاً.

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه تطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة؛ لافتًا إلى أن عقرب السم ودعتنا أمس؛ بينما عقرب الدم بردًا بالليل ومعتدلة خلال فترات النهار.

وقال ” الزعاق ” أن لسعة العقرب الثانية مدمية، مضيفًا أن خلال الأيام القادمة يشعر الناس بدفء الصيف فيعتقدون أن الشتاء ذهب وانقضى ولكنه يعود بموجة برودة مباغتة.