شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح إمكانية حصول الأجنبي على عقد عمل مفتوح المدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح حساب التواصل العدلي التابع لـ«وزارة العدل»، أنه لا يحق للعامل الأجنبي توقيع عقد عمل مفتوح المدة مع صاحب العمل. جاء ذلك خلال التفاعل مع سؤال مواطن، عبر موقع «تويتر» حول إمكانية توقيع عقد عمل مفتوح، لكون عقد عمل غير السعودي لابد أن يكون محدد المدة.

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