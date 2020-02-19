عمرها 80 عامًا.. صورة تاريخية نادرة توثق الحياة في جدة

نشرت «دارة الملك عبدالعزيز» صورة تاريخية نادرة توثق واقع الحياة في مدينة جدة قبل نحو 80 عامًا، قبل النهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها المملكة العربية السعودية.

وبحسب الصورة التي نشرتها الدارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، فإن شكل المنازل في تلك الفترة كان عبارة عن مبانٍ من الطين، كما يغيب عن الشوارع وسائل النقل الحديثة.

أوضحت دارة الملك عبدالعزيز أن الصورة يعود تاريخها إلى عام 1362هـ – 1943م، ومصدرها مجلة لايف الأمريكية التي أجرت أول حوار لمجلة غربية مع الملك عبدالعزيز.

شاهد مدينة جدة قبل 80 عامًا: