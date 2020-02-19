خالد الزعاق: اليوم بداية «العقرب الثانية» والدفء الحار

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نشعر بالدفء الحار خلال الظهيرة.

وأضاف عبر مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: أن في هذه الأيام تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتقل موجات البرد المباغتة.

وفي وقت سابق قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إن المملكة تعيش أجواء برودة متوسطة خلال الأسبوعين المقبلين، تعقبها فترة برودة معتدلة، مشيرًا إلى أن فترة البرودة الشديدة انتهت، ولن يكون هناك برد شديد مثل الذي شهدته معظم مناطق المملكة قبل 10 أيام.

وأوضح أن العقارب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول عقارب باردة، والثاني عقارب معتدلة، والثالث عقارب حارة، مشيرًا إلى أن فترة العقارب الباردة انتهت، وبدأت الآن فترة العقارب المعتدلة، التي ستستمر لمدة أسبوعين، ثم تليها فترة العقارب الحارة.

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وأضاف، أن الناس سيشعرون خلال أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلة بالبرودة، عندما يكونون خارج المنازل أو في العراء فقط، ومن هم بالمناطق الجنوبية سيشعرون خلال الأسابيع المقبلة في فترة النهار بأن الصيف قد دخل مثل مناطق جازان وشرورة ونجران، ومن هم في المناطق الشمالية مثل الجوف وحائل والمنطقة الوسطى، فسيشعرون بالاعتدال التدريجي في الأجواء.

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