أمانة جدة: الرخصة الفورية للدعم السكني عبر مكاتب وشركات معتمدة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، أنه أصبح بالإمكان إصدار الرخصة الفورية للدعم السكني عبر المكاتب والشركات الهندسية المعتمدة من الأمانة، وأوضحت أمانة جدة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن ذلك الإجراء سيقلل من الإجراءات ويقدم خدمة أسرع.

وفي وقت سابق أعلنت أمانة جدة، افتتاح طريق الملك سعود بأبحر الشمالية، موضحة أنه ضمن مشروعات الأمانة لتحرير المحاور الرئيسة في المدينة بهدف تسهيل الحركة المرورية.

ذكرت أمانة جدة عبر حسابها على «توتر»، أنه تم افتتاح طريق الملك سعود بأبحر الشمالية، وهو ضمن مشروعات الأمانة لتحرير المحاور الرئيسة في المدينة بهدف تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.

ولفتت الأمانة إلى أن أعمال التطوير بمشروع طريق الملك سعود في المرحلة الأولى شملت: (طول الطريق 6 كلم - عرض الطريق 52م - عدد 322 عامود إنارة - 48 لوحات إرشادية).

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ويساهم تطوير طريق الملك سعود في تحسين الحركة المرورية لسكان وزوار محافظة جدة، ويسهل التنقل بين الأجزاء الشرقية والأجزاء الغربية.

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