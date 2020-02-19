أمير جازان يوجه 7 جهات لدعم لجنة «تراحم»

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم « تراحم»، تعميمًا بدعم اللجنة.

ووجه أمير منطقة جازان محافظي المحافظات ورئيس الغرفة التجارية الصناعية، بحث رجال الأعمال وفاعلي الخير والمؤسسات والشركات وفروع البنوك العاملة بالمنطقة، على المبادرة بدعم اللجنة وتقديم ما لديهم من تبرعات وزكوات لتمكينها من الاستمرار في تنفيذ برامجها الخيرية الهادفة لتفريج كربات الغارمين وخدمة النزلاء والنزيلات والتخفيف من معاناة أسرهم، وذلك تامشيًا مع فتوى مفتي عام المملكة والتي تجيز صرف أموال الزكاة لهذه اللجنة لكون الفئات المشمولة برعايتها من الفقراء والمساكين.

ومن جانبه، رفع رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة باسمه ونيابة عن كافة الأعضاء والعضوات ومنسوبي ومنسوبات الإدارة التنفيذية، خالص الشكر والتقدير لأمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته لأنشطة وفعاليات اللجنة وتفاعله الدائم مع أوضاع النزلاء والنزيلات وأسرهم.

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