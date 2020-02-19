بالصور.. أمانة جدة تفتتح طريق الملك سعود بأبحر الشمالية

أعلنت أمانة جدة، اليوم الأربعاء، افتتاح طريق الملك سعود بأبحر الشمالية، موضحة أنه ضمن مشروعات الأمانة لتحرير المحاور الرئيسة في المدينة بهدف تسهيل الحركة المرورية.

وذكرت أمانة جدة عبر حسابها على «توتر»، أنه تم افتتاح طريق الملك سعود بأبحر الشمالية، وهو ضمن مشروعات الأمانة لتحرير المحاور الرئيسة في المدينة بهدف تسهيل الحركة المرورية لخدمة وراحة السكان والزائرين.

ولفتت الأمانة إلى أن أعمال التطوير بمشروع طريق الملك سعود في المرحلة الأولى شملت:( طول الطريق 6 كلم - عرض الطريق 52م - عدد 322 عامود إنارة - 48 لوحات إرشادية)

ويساهم تطوير طريق الملك سعود في تحسين الحركة المرورية لسكان وزوار محافظة جدة، ويسهل التنقل بين الأجزاء الشرقية والأجزاء الغربية.

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