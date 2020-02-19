السعودية اليوم / سمو نائب أمير نجران يلتقي أمين وأعضاء مجلس شباب المنطقة



نجران 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران رئيس مجلس شباب المنطقة ، أهمية دور الشباب في بناء الوطن وأنهم مستقبله الواعد وعماده، لما يتمتعون به من إمكانيات وأفكار إيجابية تعود بالنفع والفائدة على وطنهم وأنفسهم، منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - من دعم ورعاية لفئة الشباب لبناء هذا الوطن والحفاظ على مكتسباته.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد بن عبدالله بن منيف، يرافقه عدداً من أعضاء مجلس شباب المنطقة.

وتسلم سموه خلال اللقاء تقريراً موجزاً عن أعمال المجلس خلال الفترة الماضية وما يقدمه من أعمالاً ودورات لخدمة فئة الشباب بالمنطقة.

وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول جهود المجلس، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود وتقديم المبادرات والآراء التي تخدم منطقة نجران ومحافظاتها بما يحقق الأهداف المنشودة من خلال هذه المجالس المباركة.

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13:47ت م

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