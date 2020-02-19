السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تكلف عدداً من الداعيات لتوعية النساء المعتمرات



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

كلفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، مجموعة من الداعيات للعمل خلال موسم العمرة في المنطقة المركزية لإقامة الدروس والمحاضرات في مصليات النساء ،وتوجيه وإرشاد المعتمرات والزائرات، والإجابة على الأسئلة والاستفسارات.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة محسن بن سيف الحارثي، أن تكليف الداعيات والمشاركة في أعمال التوعية الإسلامية يأتي بهدف توعية النساء المعتمرات .

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13:35ت م

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