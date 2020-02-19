السعودية اليوم / مجلس حقوق الإنسان يعقد أعمال دورته الـ 43 الأسبوع المقبل في جنيف



جنيف 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

يعقد مجلس حقوق الإنسان أعمال دورته الثالثة والأربعين في الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 24 فبراير الجاري إلى 20 مارس بمشاركة كبار المسؤولين من 80 دولة .

ويناقش المجلس خلال الدورة التي تستمر أربعة أسابيع أكثر من مائة تقرير مقدمين من مقررين أمميين وهيئات التحقيق، حول أكثر من 50 دولة .

كما يناقش المجلس الأوضاع في عدد من البلدان والقضايا ،ومنها سوريا واليمن وليبيا وإيران وميانمار ،والانتهاكات ضد مسلمي الروهينجا ،والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،بالإضافة إلى أوضاع عدد من الدول .

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13:31ت م

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