السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تحصد مراكز متقدمة في المسابقة الوطنية للتثقيف الدوائي ضمن المؤتمر الصيدلي



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

حقق الطالبات المشاركات في المسابقة الوطنية للتثقيف الدوائي من كلية الصيدلة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على مراكز متقدمة بالمسابقة الوطنية للتثقيف الدوائي التي أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر الصيدلي السنوي "رؤى مبتكرة حول ممارسة صيدلة المستشفيات" الذي نظمته الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بوزارة الصحة في مدينة الطائف لمدة ثلاثة أيام.

وحققت الطالبة البندري الغامدي المركز الثاني بالمسابقة، بعد أن تنافس 6 متأهلين خلال المرحلة النهائية التي تتضمن حالة مرضية ودوائية افتراضية أكثر تعقيداً من المرحلتين السابقتين التي شارك خلالها 60 متسابقًا .

وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتثقيف الطلاب والطالبات ودعم التطوير المهني لطلاب الصيدلة وتعزيز دور الصيدلي كمقدم للرعاية الصحية ومثقِّف للمرضى.

من جانب آخر حققن المشاركات جواهر الشهراني، وموضي النويصر، وأطلال المطيري على المركز الثالث لأفضل ملصق علمي خلال مشاركتهن عن فئة البوسترات العلمية بإشراف عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتورة سمية العرفج.

يذكر أن المؤتمر الصيدلي السنوي "رؤى مبتكرة حول ممارسة صيدلة المستشفيات" هو النسخة الثالثة الذي تقيمه صحة الطائف بالشراكة مع الإدارة العامة للرعاية الصيدلانية بالوزارة بمشاركة 20 متحدثاً من المهتمين والمختصين في مجالات الصيدلة, إضافةً لأكثر من 1200 ممارسا .

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13:20ت م

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