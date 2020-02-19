السعودية اليوم / مدير جامعة المجمعة يدشن مبادرة "جامعتي خضراء"



الرياض 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

دشن معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن مبادرة (جامعتي خضراء) التي تقيمها عمادة شؤون الطلاب، وذلك في المدينة الجامعية بالمجمعة، بحضور وكلاء الجامعة ومديري العموم وعدد من منسوبي الجامعة من الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس .

وأعرب وكيل عمادة شؤون الطلاب للشؤون الطلابية الدكتور فارس الفارس خلال كلمة ألقاها أثناء الحفل عن سرور وفخر العمادة بهذه المناسبة، والتي تعد مساهمة من الجامعة في الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي.

وبين أن العمادة ومن خلال هذه المبادرة تسعى بأن تكون انطلاقة نحو جامعة تتزين بطبيعة الأشجار والنباتات الخضراء حماية للبيئة وزيادة في الغطاء النباتي، منوهاً بالتعاون مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة في هذه المبادرة، والتي تستهدف مرافق الجامعة في المجمعة والزلفي وحوطة سدير ورماح، من خلال خطة زمنية معدة لذلك بمشاركة عددٍ من طلاب وطالبات الجامعة، وأضاف بأنه يتخلل هذه المبادرة العديد من المحاضرات لطلبة الجامعة بهدف التوعية بأهمية الغرس والحفاظ على البيئة .

عقب ذلك تفضل معالي مدير الجامعة بتدشين المبادرة من خلال غرس عددٍ من الأشجار معلناً بذلك بدء أعمال هذه المبادرة، مؤكداً على الجميع بإخلاص العمل في ذلك .

// انتهى //

13:20ت م

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