السعودية اليوم/ بلدي القفل يبحث الاحتياجات البلدية للمركز والقرى التابعة له



صامطة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

عقد المجلس البلدي ببلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة اليوم , اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس عبده بن علي محنشي، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس ببلدية القفل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المشروعات البلدية المنفذة والجاري تنفيذها, والمبادرات التي اعتمدتها البلدية إلى جانب احتياجات المواطنين في المركز والقرى التابعة له من المشروعات والخدمات البلدية.

كما جرى بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس, واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.

// انتهى //

13:14ت م

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