السعودية اليوم / محافظ بلجرشي يلتقي المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بالباحة



الباحة 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

التقى محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم اليوم، المدير التنفيذي للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة الباحة على بن جمعان آل سرور, وذلك بمقر مكتبه بالمحافظة.

واطلع أبو خشيم، خلال اللقاء على أعمال اللجنة وما تقدمه من مساعدات وأعمال خلال الفترة الماضية والمستقبلية، مناقشاً الخدمات المقدمة لرعاية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم وما حققته تراحم الباحة من إنجازات في هذا المجال، بإشراف ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة الرئيس الفخري للجنة.

وأشاد محافظ بلجرشي بالدور المبذول من اللجنة وما تقوم به في الإسهام في مساعدة السجناء وأسرهم والمفرج عنهم بمختلف المجالات، في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، لكل ما يخدم هذه الفئة بصفة خاصة وأبناء هذا الوطن بصفة عامة في جميع المجالات.

// انتهى //

13:12ت م

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