السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تنظم محاضرة بعنوان "حماية البيانات "



نجران 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

نظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات اليوم، محاضرة بعنوان "حماية البيانات" ،وذلك بمقر الكلية.

وتناولت المحاضرة مفهوم حماية البيانات وطرق حمايتها والمخاطر التي تهددها، وأهمية اختيار كلمة المرور وبعض أنواع الاختراقات، إضافة إلى مقدمة في علم التشفير، وشرح وحل لبعض المسائل

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن المحاضرة تهدف إلى إيضاح التطور التقني السريع في العالم، وكثرة التهديدات والهجمات الإلكترونية المحيطة بنا،والتوعية بطرق وأساليب حماية الأجهزة والبيانات لكل من يستخدم التقنيات الحديثة للتصدي للاختراقات التي تضر بمصلحة الفرد والمجتمع.

// انتهى //

12:50ت م

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نجران 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات اليوم، محاضرة بعنوان "حماية البيانات" ،وذلك بمقر الكلية.وتناولت المحاضرة مفهوم حماية البيانات وطرق حمايتها والمخاطر التي تهددها، وأهمية اختيار كلمة المرور وبعض أنواع الاختراقات، إضافة إلى مقدمة في علم التشفير، وشرح وحل لبعض المسائل الرياضية المتعلقة بحماية البيانات.وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن المحاضرة تهدف إلى إيضاح التطور التقني السريع في العالم، وكثرة التهديدات والهجمات الإلكترونية المحيطة بنا،والتوعية بطرق وأساليب حماية الأجهزة والبيانات لكل من يستخدم التقنيات الحديثة للتصدي للاختراقات التي تضر بمصلحة الفرد والمجتمع.// انتهى //12:50ت م0076

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