السعودية اليوم / إدارة تعليم الجوف تنظم ملتقى التميز "تكاتف"



سكاكا 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في مركز التميز، ملتقى التميز "تكاتف"، الذي يهدف إلى ترسيخ مفهوم العمل المؤسسي المؤدي للتميز.

ورحب مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي بالمشاركين من مديري الإدارات والمشرفين التربويين، مشيراً إلى أن التكاتف هو أساس التميز المؤسسي، لذلك تم اختيار "تكاتف" شعاراً لهذا الملتقي، من أجل تكاتف جميع منسوبي الإدارة.

وبين أن الهدف الذي تسعى إليه الإدارة في تحقيق التميز المؤسسي هو أن ينعكس على بيئة العمل سواء في الإدارة أو في المدارس مُحققاً جودة نوعية في العمل ورفع نواتج التعلم.

وأكد الدكتور الغامد على أهمية التكاتف لتحقيق الهدف والعمل من أجله، مشيراً إلى أن التكاتف يجب أن يكون بالمعلومة وبتوحيد الإجراءات وسهولة الحصول عليها في وضوح الهدف، لينعكس ذلك على تعليم الجوف والميدان والمنظمة بشكل عام، في ضوء حوكمة العمل لننطلق وفق مؤشرات معينة لتحقق الهدف.

من جانبه، أوضح مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي أن مركز التميز يعمل جاهداً لتحقيق معايير التميز المؤسسي، حتى أصبح مفهوم التميز المؤسسي يرسخ في أذهان الكثير من موظفي الإدارة.

وتضمن الملتقى الذي أقيم في إدارة التدريب والتطوير المهني عدد من الجلسات، هي " مقدمة عن التميز المؤسسي قدمها مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي، عرض عن منجزات وأعمال التميز المؤسسي قدمها رئيس قسم التميز المؤسسي فيصل بن سلامة الوقيد، وتجربة إدارة التدريب والتطوير المهني قدمها مدير إدارة التدريب والتطوير المهني محمد بن عوض الصلهام، ورقة عمل " تحليل واقع التميز المؤسسي" قدمها مدير مركز التميز خالد بن طايع البلوي ".

وفي نهاية اللقاء كرم مدير تعليم الجوف الإدارة المبادرة في إنجاز شواهدها.

// انتهى //

12:47ت م

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