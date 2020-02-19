السعودية اليوم / تقني الأحساء يكرم 114 متفوقاً في مختلف التخصصات والبرامج التدريبية



الأحساء 25 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 19 فبراير 2020 م واس

نظمت الكلية التقنية بالأحساء أمس، حفل تكريم للطلبة المتدربين المتفوقين في الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1441هـ، والبالغ عددهم 114 متدرباً، وذلك في مقر الكلية بالهفوف.

وهنأ عميد الكلية سعد اليمني الطلبة المتفوقين، مؤكداً أن التكريم يأتي ضمن أولويات الكلية بهدف تشجيع المتدربين على التفوق وبث روح الإبداع والابتكار لهم، مما ينعكس أثره على التحصيل العلمي للمتدربين.

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12:00ت م

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