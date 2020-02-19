شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف كنيسة شرق بوركينا فاسو والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة شمال شرقي بوركينا فاسو، وتسبب بمقتل وجرح وخطف عدد من الأشخاص. وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو الصديقة، والتمنيات الصادقة بالشفاء العاجل للجرحى، وأن يسود الأمن والاستقرار في ذلك البلد الصديق، مجددة موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

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