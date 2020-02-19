شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو | أسراب الجراد تجتاح بقيق والان نبدء بالتفاصيل

رصدت مقاطع فيديو ، انتشار أسراب الجراد في عدد من الأحياء السكنية والمزارع في بقيق ، حيث اجتاحت الأسراب الطرق الرئيسية وعدد من المواقع الأخرى.

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