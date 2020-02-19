فيديو.. شغف كلب يتسبب في إيقاف مباراة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خطف كلب ضال الأضواء في مباراة فاتح قره جمرك وجريسون سبور في دوري الدرجة الثانية التركي، بعدما اقتحم ملعب المباراة وتسبب في تعطيلها لعدة دقائق.

واقتحم الكلب ملعب المباراة أثناء تنفيذ أحد الفريقين لركلة ثابتة، إلا أنه حصل على الكرة وأخذ يداعبها ما نال تشجيع وتصفيق الجمهور المتواجد في الملعب.

لاعبو الفريقين وحكم المباراة حاولوا إخراج الكلب أكثر من مرة عن طريق رمي الكرة خارج الملعب، ولكنه كان يجلبها ويدخل الملعب مجددا، ما عطل المباراة كثيرا.

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وتكرر نزول الكلب إلى الملعب أكثر من مرة بحثا عن الكرة وسط أنظار المشجعين وأفراد الأمن الحاضرين اللقاء.

واضطر أحد اللاعبين إلى حمل الكلب إلى خارج الملعب من أجل استئناف اللعب بشكل طبيعي.