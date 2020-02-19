الخارجية الأمريكية: بومبيو يبدأ زيارة للسعودية تستمر حتى الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للسعودية.

وكان بومبيو قد قام بجولة أفريقية بدأها السبت بالسنغال وأنجولا واختتمها بإثيوبيا، في محاولة لإعادة تأكيد الشراكة الأمريكية الأفريقية.