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الخارجية الأمريكية: بومبيو يبدأ زيارة للسعودية تستمر حتى الجمعة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الأربعاء 2020/2/19 02:03 م بتوقيت أبوظبي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى المملكة العربية تستمر لمدة 3 أيام.

وأضافت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير ، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للسعودية. 

وكان بومبيو قد قام بجولة أفريقية بدأها السبت بالسنغال وأنجولا واختتمها بإثيوبيا، في محاولة لإعادة تأكيد الشراكة الأمريكية الأفريقية.

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