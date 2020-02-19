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رويترزالأربعاء 2020/2/19 02:03 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مايك بومبيو سيبدأ اليوم الأربعاء زيارة إلى المملكة العربية السعودية تستمر لمدة 3 أيام.
وأضافت الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته للسعودية.
وكان بومبيو قد قام بجولة أفريقية بدأها السبت بالسنغال وأنجولا واختتمها بإثيوبيا، في محاولة لإعادة تأكيد الشراكة الأمريكية الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: بومبيو يبدأ زيارة للسعودية تستمر حتى الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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