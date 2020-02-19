الجوازات تعلن نتائج القبول المركزي .. الرابط هنا

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) للرجال على الرابط هنا، مشددةً على المقبولين ضرورة التقيد بالتعليمات وإحضار المستندات التالية في الموعد المحدد لكل طالب:

عدد 2 بدلة رياضية (حسب اللون المحدد في الرسالة النصية) على أن تكون بلون موحد للفانيله والبنطال.

عدد 2 جزمة رياضية بيضاء اللون.

شراب رياضة أبيض العدد حسب الحاجة على أن لا يزيد عن 10.

عدد 2 بيجامة نوم اللون أخضر فاتح.

عدد 2 بيجامة شتوية اللون أبيض.

إحضار أدوات حلاقة واحتياجات شخصية للنظافة حسب الحاجة (صابون، شامبو، مزيل عرق، فرشة أسنان، ملابس داخلية، حذاء لدورة المياه، ملمع أحذية لون أسود).

إحضار مبلغ مالي لاحتياجات الطالب خلال فترة الاستجداد كمصروف شخصي داخل المعهد على أن لا يزيد عن 500 ريال.

وضع جميع الاحتياجات المطلوبة داخل حقيبة صغيرة وملائمة سوداء اللون.

حلاقة شعر الرأس بالمكينة رقم (1).

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ووجهات الجوازات تعليمات مهمة منها:

يجب الحضور لمعهد الجوازات الجديد (بطريق الدمام) الساعة 6:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 29 / 6 / 1441 هـ.

يمنع إحضار أجهزة الهاتف والأجهزة الأخرى المحمولة والدخان وما في حكمة مطلقاً.

إحضار خطاب لحساب الآيبان البنكي مختوم من البنك ساري المفعول.

يجب التقيد بتعليمات الداخلية للمعهد التي سوف تبلغ للطالب فور حضوره.

يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل سارية المفعول مع صورتين منها مكبرة.

زيارة أولياء أمور الطلبة ستكون في يوم الجمعة الموافق 11 / 7 / 1441 هـ ويوم الجمعة الموافق 25 / 7 / 1441 هـ من الساعة 4:00 إلى الساعة 5:30 عصراً.

إحضار قبعة رياضية لون أبيض سادة.

التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية وإحضار ما يثبت ذلك.

وشددت على أنه سوف يتم استبعاد أي طالب يتأخر عن الحضور لمقر الدورة.

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