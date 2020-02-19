أجهزة الجيروسكوب بالمسيرات التي استهدفت أرامكو إيرانية

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكد تقريران أن أجهزة صغيرة داخل طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في المملكة، وتلك الموجودة في ترسانة ميليشيا الحوثي اليمنية، تتماثل مع مكونات عثر عليها في طائرات إيرانية مسيرة في أفغانستان والعراق.

وقال مركز “أبحاث التسليح أثناء الصراعات”، في تقرير صدر الأربعاء، إن أجهزة الجيروسكوب هذه لم يتم العثور عليها إلا داخل طائرات مسيرة صنعتها إيران.

يأتي ذلك بعد تقرير صدر مؤخرًا من الأمم المتحدة يقول إن خبراءها رأوا جيروسكوبا مشابها من طائرة مسيرة إيرانية استولى عليها الجيش الأميركي في أفغانستان، وكذلك في شحنة صواريخ كروز صودرت في بحر العرب متجهة إلى اليمن.

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ويربط هذا الاكتشاف إيران بهجوم على منشآت نفط تتبع شركة أرامكو، وأدى إلى تأثر إنتاج المملكة من النفط لفترة قصيرة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أكد ضلوع إيران في الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في خريص وبقيق العام الماضي.

وقال المتحدث الرسمي للتحالف، العقيد تركي المالكي، إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

واستعرض التحالف وثائق تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل، مشيرًا إلى أن استهداف أرامكو لم يتم من الأراضي اليمنية كما زعم الحوثيون.

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