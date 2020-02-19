حقوق الإنسان: نتابع واقعة تعنيف طفلة على يد خادمة

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنها رصدت ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص “خادمة تعنف طفلة” وتتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

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وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن وحدة الرصد في النيابة العامة رصدت مقطعاً مصوراً تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة، يظهر محتواه قيامها بضرب طفلة وتعنيفها جسديًا داخل منزل، وعلى الفور أصدرت النيابة أمرها للجهات المختصة بمباشرة إجراءات البحث والتحري والتقصي للتعرف على هويتها.

ولفت المصدر إلى أن هذا يأتي من خلال تحليل المعرفات الإلكترونية للمحتوى المعلوماتي للجريمة والأجهزة المستخدمة في ذلك، وصولاً للتعرف على هويتها وتحديد موقعها والقبض عليها من قبل الجهة المختصة، وإحالتها إلى النيابة العامة للبدء في إجراءات التحقيق معها وتطبيق الأنظمة بحقها بكل حزم، لانطواء الأفعال المرتكبة على ما يهدد صحة وسلامة الطفلة وتعريضها للخطر وإساءة المعاملة بحقها، وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية ونشره من خلال الشبكة العنكبوتية في ضوء نظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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