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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض

أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة "إدارة مواقع المنشأة"، وذلك من خلال بوابة الخدمات الالكترونية في موقع الوزارة.

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وتتيح هذه الخدمة لجميع المنشآت إدارة المواقع وبياناتها عن طريق الربط الالكتروني مع رخص البلدية، مما يسهل على صاحب المنشأة تعريف جميع المواقع والفروع، وتحديث مواقعها الجغرافية، وتحديد العاملين في كل فرع، وتغني هذه الخدمة عن مراجعة مكاتب العمل لفتح فروع في المنطقة نفسها.

كما ستمكن هذه الخدمة أصحاب المنشآت من توزيع القوى العاملة بين الفروع ونقلهم بشكل الكتروني.

ودعت الوزارة المنشآت كافة إلى المبادرة في تحديث بياناتهم عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الالكترونية للمنشأة في موقع الوزارة، والاطلاع على دليل المستخدم المتوفر في الموقع.