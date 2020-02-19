محمد بن مسعود - الدمام - قالت: بخلاف التي تعرّضت للأحبار الأمنية ذات اللون الأخضر الداكن نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، "إنفوجرافيك" توعوياً يفيد بأن الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار العادية تُعد مقبولة ويمكن تداولها. وقالت "النقد" عبر "الإنفوجرافيك" المنشور بحسابها في "تويتر": أمّا تلك الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار الأمنية ذات اللون الأخضر الداكن، فإنها تُعد تالفة ولا يُسمح بتداولها. مؤسسة النقد العربي السعودي الأوراق النقدية المشوهة بالأحبار مؤسسة النقد العربي السعودي الأوراق النقدية المشوهة بالأحبار 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 12:42 PM Advertisements قالت: بخلاف التي تعرّضت للأحبار الأمنية ذات اللون الأخضر الداكن "إنفوجرافيك النقد": الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار العادية يمكن تداولها "إنفوجرافيك النقد": الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار العادية يمكن تداولها نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، "إنفوجرافيك" توعوياً يفيد بأن الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار العادية تُعد مقبولة ويمكن تداولها. وقالت "النقد" عبر "الإنفوجرافيك" المنشور بحسابها في "تويتر": أمّا تلك الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار الأمنية ذات اللون الأخضر الداكن، فإنها تُعد تالفة ولا يُسمح بتداولها. الكلمات المفتاحية ، "إنفوجرافيك النقد": الأوراق النقدية المشوّهة بالأحبار العادية يمكن تداولها ،

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