، وزارة العمل تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونيًّا ،

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أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة "إدارة مواقع المنشأة"؛ وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.
وتتيح الخدمة لجميع المنشآت إدارة المواقع وبياناتها عن طريق الربط الإلكتروني مع رخص البلدية؛ مما يسهل على صاحب المنشأة تعريف جميع المواقع والفروع، وتحديث مواقعها الجغرافية، وتحديد العاملين في كل فرع، وتغني هذه الخدمة عن مراجعة مكاتب العمل لفتح فروع في نفس المنطقة.
وستمكّن هذه الخدمة أصحابَ المنشآت من توزيع القوى العاملة بين الفروع ونقلهم بشكل إلكتروني.
ودعت الوزارة المنشآت كافة إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة، والاطلاع على دليل المستخدم المتوفر في الموقع.وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خدمة إدارة مواقع المنشأة
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 12:35 PM
تسمح لأصحاب المنشآت بتوزيع القوى العاملة بين الفروع
أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خدمة "إدارة مواقع المنشأة"؛ وذلك من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع الوزارة.
وتتيح الخدمة لجميع المنشآت إدارة المواقع وبياناتها عن طريق الربط الإلكتروني مع رخص البلدية؛ مما يسهل على صاحب المنشأة تعريف جميع المواقع والفروع، وتحديث مواقعها الجغرافية، وتحديد العاملين في كل فرع، وتغني هذه الخدمة عن مراجعة مكاتب العمل لفتح فروع في نفس المنطقة.
وستمكّن هذه الخدمة أصحابَ المنشآت من توزيع القوى العاملة بين الفروع ونقلهم بشكل إلكتروني.
ودعت الوزارة المنشآت كافة إلى المبادرة بتحديث بياناتهم، عن طريق الدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشأة في موقع الوزارة، والاطلاع على دليل المستخدم المتوفر في الموقع.
، وزارة العمل تطلق خدمة إدارة مواقع المنشأة إلكترونيًّا ،
المصدر : الخليج 365
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