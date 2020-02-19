، مشهد "Tik Tok" ينتهي بشاب تحت القطار.. فيديو النهاية الفاجعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - هل تدفع حياتك ثمنًا لبعض المشاهدات والإعجاب؟

هل تدفع حياتك ثمنًا لبعض المشاهدات والإعجاب على مواقع التواصل؟

في هذا الفيديو المخيف سقط شاب هندي تحت قطار مسرع، أثناء محاولة الشاب أداء بعض الألعاب البهلوانية وهو متعلق بالقطار.

وتحت عنوان "لعبة بهلوانية انتهت بصدمة"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن هذا الشاب الهندي، الذي لم يعلن عن اسمه، أراد من أصدقائه التقاط شريط فيديو له وهو متعلق بقطار مسرع ويقوم بأداء بعض الحركات البهلوانية؛ من أجل بثه على شبكة "Tik Tok" للتواصل؛ ولكن نهاية المشهد كانت فاجعة وصادمة.

ففي الشريط الذي بثه تليفزيون "ريبابلك تي في" المحلي، نقلًا عن وزارة السكك الحديدية الهندية، يظهر الشاب وهو متعلق بقضيب معدني لأحد أبواب القطار؛ لكن فجأة يفقد إحكام قبضته على القضيب، ويهبط إلى أسفل؛ حيث راحت أقدامه تصطدم بالصخور على جانب قضبان القطار، وبعدها بثوان يسقط الشاب ويتعثر، ليشاهد الجميع جسده تحت القطار؛ حيث اختفت رأسه نهائيًّا؛ وهو ما جعل الجميع يطلق صرخات فزع ويضعون أيديهم على أفواههم، ظنًّا منهم أن عجلات القطار قد سحقت رأسه.

لكن نجا الشاب برحمة الله؛ حيث سقط إلى جانب عجلات القطار وليس أسفلها، ومن بعدها اعتدل الشاب وجلس وهو يتحسس نفسه كأنما يتأكد أنه لا يزال حيًّا، ثم رفع يده مطمئنًا أصدقاءه أنه بخير.

وعلى صفحتها على موقع "تويتر"، بثت وزارة السكك الحديدية الهندية الفيديو، وأصدرت تحذيرًا قالت فيه: "لقد كان هذا الرجل محظوظًا، ونجا من الموت بمعجزة؛ لكنه لن يكون دائمًا محظوظًا".

وحسب " الديلي ميل"، بدأت الوزارة تحقيقًا بشأن الواقعة.مشهد Tik Tok سقط شاب هندي تحت القطار