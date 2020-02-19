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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.النفط أسعار النفط
أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87%وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-02-19
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.
19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441
12:01 PM
برنت بلغ 58.25 دولارًا أمريكيًّا
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للتعاملات الفورية، صباح اليوم، بمقدار 0.50 بنسًا أو بنسبة 0.87% إلى 58.25 دولارًا أمريكيًّا.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 0.55 بنسًا أو بنسبة 1.06% إلى 52.60 دولارًا أمريكيًّا.
، أسعار النفط ترتفع بنسبة 0.87% ،
المصدر : الخليج 365
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