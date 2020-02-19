محمد بن مسعود - الدمام - قال: فيها تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف الموجات الباردة قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة. وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.حالة الطقس الأرصاد وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-19 قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة. وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة. Advertisements 19 فبراير 2020 - 25 جمادى الآخر 1441 12:00 PM قال: فيها تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف الموجات الباردة قال: فيها تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف الموجات الباردة قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ إن اليوم الأربعاء أول أيام العقرب الثانية (الدم)، وفيها نبدأ نحس بالدفء الحار خلال الظهيرة. وأضاف: تهدأ البرودة الشديدة ليلاً وتطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة. ، وداعاً للبرد المباغت وأهلا بدفء الظهيرة .. الزعاق: اليوم أول "العقرب الدم" ،

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