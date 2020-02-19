شكرا لقرائتكم خبر عن فرق المكافحة تلاحق أسراب الجراد بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

واصلت فرق مكافحة الجراد بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء، مكافحتها أسراب الجراد التي اجتاحت عدد من المواقع في المحافظة. وكان مدير فرع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس إبراهيم الخليل، أعلن، حالة الاستنفار القصوى، بعد وصول أسراب الجراد الصحراوي إلى الأحياء السكنية والمزارع في الواحة الزراعية، واختراقها النطاق الزراعي في الغويبة، وصولا إلى شمال الشعبة.

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