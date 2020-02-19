شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة : الوجبات السريعة تفقد الإحساس بالشبع والان نبدء بالتفاصيل

قال باحثون من أستراليا إن الوجبات السريعة غير الصحية يمكن أن تكبح عملية ضبط الشهية في المخ.

وأوضح فريق الباحثين تحت إشراف ريشارد ستيفنسون، من جامعة ماكواري بمدينة سيدني، في دراستهم الصغيرة التي نشرت في العدد الحالي من مجلة "رويال سوسايتي اوبن ساينس" المتخصصة، أن تناول غذاء يحتوي على "الطعام غير المفيد" على مدى أسبوع فقط يمكن أن يضر بوظيفة منطقة الحُصين بالمخ، وهي المنطقة التي تكبت عادة تذكر الإنسان لصحته أثناء تناول الطعام وتخفض رغبتنا فيه بمجرد الشبع.

وحسب الباحثين فإن طريقة التغذية غير الصحية تؤثر على الحصين وتؤدي لتزايد الرغبة في تناول المزيد من الطعام، حتى وإن شبع الإنسان بالفعل.