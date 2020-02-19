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الزعاق: اليوم بداية العقرب الثانية
متابعات الخليج 365 – الرياض
أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، أن اليوم الأربعاء هو أول أيام العقرب الثانية (الدم).
وتابع الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر، أن فترة العقرب الثانية نبدأ خلالها الإحساس بالدفء الحار خلال الظهيرة وتهدأ البرودة الشديدة ليلًا، فيما تطول فترة الاعتدال وتخف موجات البرد المباغتة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والمدينة المنورة، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة ومكة المكرمة.
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