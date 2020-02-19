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بومبيو يصل الرياض اليوم للقاء الملك سلمان وولي العهد
متابعات الخليج 365 – الرياض
يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية إلى المملكة ضمن جولة خارجية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لبحث الأوضاع في المنطقة.
ومن المقرر أن يلتقي بومبيو في الرياض، بخادم الحرمين الشريفين لبحث العديد من الملفات والأوضاع في المنطقة.
كما سيلتقي بومبيو مساء اليوم ولي العهد في منطقة العلا لبحث الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة كما سيبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات.
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