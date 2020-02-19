Inmarsat تطلق خدمات الاتصال في المملكة

2020-02-19

متابعات الخليج 365 – ترجمة: منة الله أشرف

أعلنت إنمارسات Inmarsat، الشركة البريطانية الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات، اليوم، أنها ستتوسع في المملكة من خلال اتفاقيات شراكة جديدة.

وبحسب موقع Maritime، أوضحت الشركة أنها ستقدم حلولها الرائدة في مجال الاتصالات البرية والبحرية والجوية، وبالإضافة إلى ذلك، أكدت حصولها على تراخيص ترددات جديدة لتقديم خدمات النطاق الضيق (L-band)، والنطاق عال السعة (Ka-band)، المستخدم في نظام غلوبال اكسبرس (GX)، مما يمكّن الشركات السعودية من نشر هذه الخدمات لأول مرة.

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وتم تعيين كل من صدى الأمة وغلوبال بيم تيليكوم كأول موزعين رسميين لخدمات Inmarsat في المملكة والمنطقة، وستعملان عن كثب مع مشاريع الشركة البريطانية لتفعيل خدماتها.

وستشارك Inmarsat البحرية في شراكة مع صدى الأمة لتوزيع خدمات الاتصال للسفن التجارية والسفن البحرية العاملة في المياه السعودي ، مما يتيح الوصول الكامل إلى خدمات فليت إكسبريس الرائدة في صناعة إنمارسات، وستمكن هذه الخدمات من التحول الرقمي للسفن السعودية والأجنبية العاملة في المنطقة.

وستعمل أعمال Inmarsat للطيران مع شركة صدى الأمة لتقديم حلول السلامة وخدمات الواي فاي لركاب الطائرات التجارية والخاصة الناشطة في المملكة، وهو ما يُمكن الركاب من تصفح الإنترنت خلال رحلاتهم بشكل مريح وعملي.

وقال مايك كارتر، رئيس شركة إنمارسات: يسعدنا أن نعمل عن كثب مع صدى الأمة وجلوبل بيم تيليكوم لتقديم خدماتنا الرائدة عالميًا في المملكة والمنطقة لأول مرة، يتمتع شركاؤنا بخبرة وفهم مكثفة في الأسواق المحلية، إلى جانب قوة وموثوقية خدمات إنمارسات، التي تشكل مزيجًا قويًا نشعر أنه سيوفر أساسًا لتميز الاتصال والنمو في المنطقة.

وقال فيليب بلعام، رئيس شركة إنمارسات للطيران: المملكة سوق سريعة النمو ومهمة لحلول الاتصال بالطيران، ونتطلع إلى العمل مع شركات الطيران التجارية في المملكة لتمكينها من الترقية إلى حلول الاتصال بالطيران الرائدة على مستوى العالم.

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