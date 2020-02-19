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تقنية حفر الباطن تقدم ورش عمل لخريجاتها

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2020-02-19

تقنية حفر الباطن تقدم ورش عمل لخريجاتها

متابعات الخليج 365 – فواز الاسلمي – حفر الباطن

أنهى مكتب التوجيه المهني والتنسيق الوظيفي بالكلية التقنية للبنات بحفر الباطن تنفيذ ورشتي عمل للخريجات والمتوقع تخرجهن بمواضيع تهم الخريجة وتساعدها في البحث عن الوظيفة مثل المقابلة الشخصية والتهيئة إلى عالم العمل، وذلك ضمن خطة مكتب في تقديم دورات وورش عمل لتأهيل وتهيئة المتدربات لسوق العمل.

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ولا يزال لدى المكتب خطط لتفعيل العديد من الورش خلال هذا العام.

وصرحت عميدة الكلية حنان المطيري بأن إقامة هذه الورش يأتي من منطلق حرص الكلية على تطوير خريجاتها بجميع المجالات التخصصية والعامة والتي تسهم برفع مستوى أدائهن وتساعدهن في البحث عن الوظيفة، مؤكدة أن الكلية تسخر كافة إمكانياتها لتخريج مواطنات مؤهلات وجاهزات للمنافسة في سوق العمل.

ورش عمل لخريجات تقنية حفرالباطن
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